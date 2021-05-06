06.05.2021 18:23

По Александровскому проспекту на две недели ограничат движение

Ограничения связаны с ремонтом проезжей части проспекта.



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Движение транспорта по Александровскому проспекту, на участке от улицы Харьковских Дивизий до улицы Высоковольтной, будет ограничено ежедневно с 9:00 до 17:00 с 7 до 21 мая.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части проспекта.

В это время движение транспорта будет организовано по свободной от выполнения работ полосе движения.