05.05.2021 19:24

До конца мая стоит забыть о поездках по Рыжовской

Ограничения связны связано с продолжением строительства ливневой канализации.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта по ул. Рыжовской, на участке от пер. Рыжовского до ул. Юрьевской, запрещено до 31 мая 2021 года.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продолжением строительства ливневой канализации по ул. Рыжовской.

Ранее планировалось, что движение восстановят 15 мая.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: ул. Франковской, ул. Спартака, ул. Юрьевской, пер. Рыжовскому и др.