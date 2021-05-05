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05.05.2021  19:24   

До конца мая стоит забыть о поездках по Рыжовской

Ограничения связны связано с продолжением строительства ливневой канализации.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Рыжовской, на участке от пер. Рыжовского до ул. Юрьевской, запрещено до 31 мая 2021 года.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продолжением строительства ливневой канализации по ул. Рыжовской.
 
Ранее планировалось, что движение восстановят 15 мая.
 
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: ул. Франковской, ул. Спартака, ул. Юрьевской, пер. Рыжовскому и др.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, рыжовская, ливневка
 
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