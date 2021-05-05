Окружную под Харьковом покроют армированным асфальтобетоном (ФОТО)

На Харьковской окружной дороге ведутся работы по армированию асфальтобетонного покрытия
Ремонт проходит в рамках Программы Президента Украины «Большое строительство».
На прошлой неделе дорожники начали обустраивать армирующие геосинтетические материалы (АСМ) и георешетки из композитной арматуры на участке дороги М-03, которая является частью Харьковской окружной.
Укладка арматуры между слоями асфальтобетона минимизирует дефекты дорожного покрытия, повышает несущую способность и предотвращает возникновение трещин, сообщают в Укравтодоре.
На конец апреля на объездной дороге вокруг Харькова уложено 16 км первого слоя дорожного покрытия и отфрезеровано 33,2 км старого покрытия.
Объездная дорога вокруг Харькова состоит из отрезков пяти дорог общей протяженностью 82 км. В рамках Программы Президента «Большое строительство» на 58 километрах по маршруту Песочин - Пятихатки - Рогань - Безлюдовка полностью обновят покрытие, установят новые дорожные знаки, появится новая разметка и обочина.
Стоимость проекта - 1,8 миллиарда гривень, срок выполнения - 2 года.
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