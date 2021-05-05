Окружную под Харьковом покроют армированным асфальтобетоном (ФОТО)

05.05.2021 11:57

На Харьковской окружной дороге ведутся работы по армированию асфальтобетонного покрытия

Ремонт проходит в рамках Программы Президента Украины «Большое строительство».

На прошлой неделе дорожники начали обустраивать армирующие геосинтетические материалы (АСМ) и георешетки из композитной арматуры на участке дороги М-03, которая является частью Харьковской окружной.

Укладка арматуры между слоями асфальтобетона минимизирует дефекты дорожного покрытия, повышает несущую способность и предотвращает возникновение трещин, сообщают в Укравтодоре.

На конец апреля на объездной дороге вокруг Харькова уложено 16 км первого слоя дорожного покрытия и отфрезеровано 33,2 км старого покрытия.

Объездная дорога вокруг Харькова состоит из отрезков пяти дорог общей протяженностью 82 км. В рамках Программы Президента «Большое строительство» на 58 километрах по маршруту Песочин - Пятихатки - Рогань - Безлюдовка полностью обновят покрытие, установят новые дорожные знаки, появится новая разметка и обочина.

Стоимость проекта - 1,8 миллиарда гривень, срок выполнения - 2 года.