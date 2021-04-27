27.04.2021 17:42

В среду трамвай №8 изменит свой маршрут

Изменения маршрута будут действовать о с 9:00 до 16:00 28 апреля 2021 года.



//city.kharkov.ua

Движение трамваев по Салтовскому шосе, на участке от пр. Тракторостроителей до разворотного круга «602 м/р», будет запрещено с 9:00 до 16:00 28 апреля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайного пути на розворотном кругу «602 м/р».

Трамвай №8 будет курсировать по следующему маршруту: разворотный круг «Ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - пр. Московский - ул. Академика Павлова - пер. Салтовский - пр. Тракторостроителей - перекресток пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе.