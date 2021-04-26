26.04.2021 19:19

Со вторника трамваи №23 и 26 временно изменят маршрут движения

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом и регулировкой контактной сети трамвая.



//city.kharkov.ua

Движение трамваев по пр. Тракторостроителей и пр. Московскому, на участке от Салтовского шоссе до разворотного круга «Юго-Восточного», будет запрещено ежедневно с 9:30 до 14:30 27 и 28 апреля.

В это время трамваи будут курсировать так:

№23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - разворотный круг «602 микрорайон»;

№26: разворотный круг «Парк им. Горького» - ул. Веснина - Журавлевский спуск - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - разворотный круг «602 микрорайон».