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26.04.2021  19:19   

Со вторника трамваи №23 и 26 временно изменят маршрут движения

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом и регулировкой контактной сети трамвая.


//city.kharkov.ua
Движение трамваев по пр. Тракторостроителей и пр. Московскому, на участке от Салтовского шоссе до разворотного круга «Юго-Восточного», будет запрещено ежедневно с 9:30 до 14:30 27 и 28 апреля.
 
В это время трамваи будут курсировать так:
 
№23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - разворотный круг «602 микрорайон»;
 
№26: разворотный круг «Парк им. Горького» - ул. Веснина - Журавлевский спуск - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - разворотный круг «602 микрорайон». 
Тэги:  движение, запрет, харьков, маршрут, трамвай
 
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