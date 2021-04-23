23.04.2021 17:47

Продолжается ремонт дорожного покрытия по Московскому проспекту (ВИДЕО)

Вместе с благоустройством и озеленением в Харькове в полном разгаре и работа по очистке дорог после зимы и ремонту автодорог. Сейчас асфальтирование дорожного покрытия ведется по Московскому проспекту, от станции метро Индустриальная в сторону выезда из города, в частности на участке от улицы Плиточной к Пятихатской. Дорожники торопятся, потому что работы наносят определенных неудобств харьковчанам. Завершить планируют за несколько дней, правда если будет способствовать погода, которая в последнее время зачастила дождями.