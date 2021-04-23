Главная Новости Дороги и транспорт 24 апреля с утра и до обеда перекроют Чернышевскую
23.04.2021  11:18   

24 апреля с утра и до обеда перекроют Чернышевскую

Движение транспорта по ул. Чернышевской, на участке от пер. Марьяненко до ул. Скрипника, будет запрещено с 8:00 до 14:00 24 апреля.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: ул. Пушкинской, ул. Скрипника, пер. Марьяненко, ул. Гоголя и др.

 

Тэги:  транспорт, движение, харьков
 
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