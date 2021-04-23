24 апреля с утра и до обеда перекроют Чернышевскую

Движение транспорта по ул. Чернышевской, на участке от пер. Марьяненко до ул. Скрипника, будет запрещено с 8:00 до 14:00 24 апреля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: ул. Пушкинской, ул. Скрипника, пер. Марьяненко, ул. Гоголя и др.
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Непредсказуемый день – ситуация может неоднократно меняться самым решительным образом. Лучшим решением будет посвятить день творчеству. А еще лучше любви.
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже после полудня оно затянется облаками, которые продержатся до вечера. Всю вторую половину дня будет идти дождь.
Впервые День английского языка (English Language Day), как и дни других официальных языков ООН, отметили в 2010 году. Установить особые даты, в которые следует отдавать должное языкам организации, предложил департамент по связям с общественностью.
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