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17.04.2021  09:33   

На Московском проспекте запрещается движение транспорта

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от Гимназической набережной до ул. Богдана Хмельницкого, будет запрещено с 17 апреля по 1 июня.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией проспекта.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам следующим образом:

при движении по пр. Московскому в сторону пл. Конституции: пр. Московский - ул. Примеровская - пл. Фейербаха - пер. Фейербаха - ул. Маршала Бажанова;
при движении по пр. Московскому в сторону ул. Богдана Хмельницкого: пр. Московский - Гимназическая набережная - ул. Руставели - пл. Героев Небесной Сотни.

В связи с этим будут внесены изменения в организацию дорожного движения, а именно:

- на перекрестке ул. Примеровская - пер. Почтовый запрещается поворот направо;
- по ул. Руставели меняется направление одностороннего движения в сторону пл. Героев Небесной Сотни;
- по пл. Фейербаха организуется двустороннее движение транспорта на участке от пр. Московского до ул. Фейербаха;
- по ул. Фейербаха осуществляется одностороннее движение от пер. Почтового до Харьковской набережной;
- по пл. Героев Небесной Сотни организуется двустороннее движение на участке от ул. Руставели до пр. Московского.

Автобус №249 будет курсировать следующим образом:
при движении в сторону пл. Конституции: - пр. Московский - ул. Примеровская - пл. Фейербаха - пер. Фейербаха - Харьковская набережная - пр. Московский и далее по маршруту;
в сторону пл. Защитников Украины: - пл. Конституции - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пер. Подольский - Гимназическая набережная - ул. Руставели - пл. Героев Небесной Сотни - пр. Московский и далее по маршруту.

Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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