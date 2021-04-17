17.04.2021 09:33

На Московском проспекте запрещается движение транспорта

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от Гимназической набережной до ул. Богдана Хмельницкого, будет запрещено с 17 апреля по 1 июня.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией проспекта.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам следующим образом:



при движении по пр. Московскому в сторону пл. Конституции: пр. Московский - ул. Примеровская - пл. Фейербаха - пер. Фейербаха - ул. Маршала Бажанова;

при движении по пр. Московскому в сторону ул. Богдана Хмельницкого: пр. Московский - Гимназическая набережная - ул. Руставели - пл. Героев Небесной Сотни.



В связи с этим будут внесены изменения в организацию дорожного движения, а именно:



- на перекрестке ул. Примеровская - пер. Почтовый запрещается поворот направо;

- по ул. Руставели меняется направление одностороннего движения в сторону пл. Героев Небесной Сотни;

- по пл. Фейербаха организуется двустороннее движение транспорта на участке от пр. Московского до ул. Фейербаха;

- по ул. Фейербаха осуществляется одностороннее движение от пер. Почтового до Харьковской набережной;

- по пл. Героев Небесной Сотни организуется двустороннее движение на участке от ул. Руставели до пр. Московского.



Автобус №249 будет курсировать следующим образом:

при движении в сторону пл. Конституции: - пр. Московский - ул. Примеровская - пл. Фейербаха - пер. Фейербаха - Харьковская набережная - пр. Московский и далее по маршруту;

в сторону пл. Защитников Украины: - пл. Конституции - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пер. Подольский - Гимназическая набережная - ул. Руставели - пл. Героев Небесной Сотни - пр. Московский и далее по маршруту.