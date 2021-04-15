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15.04.2021  11:15   

На улице Новгородской временно ограничено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Новгородской, в районе перекрестка с ул. Рязанской, ограничено до 23 апреля.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтных работ на газопроводе в этом районе.

Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе движения.
Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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