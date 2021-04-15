На улице Новгородской временно ограничено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Новгородской, в районе перекрестка с ул. Рязанской, ограничено до 23 апреля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтных работ на газопроводе в этом районе.
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День идеально подходит для дружеских посиделок, ни к чему не обязывающего времяпрепровождения, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, годится мало.
Погоду будет определять холодный фронт циклона Xander. Поэтому в дневные часы ждем дождь и грозы. Температура воздуха пока существенных изменений не претерпит.
«Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света».
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