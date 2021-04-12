Главная Новости Дороги и транспорт Два дня по Куликовской запретят движение транспорта
12.04.2021  19:20   

Два дня по Куликовской запретят движение транспорта

Движение будет запрещено с 8:00 до 20:00 14 и 15 апреля 2021 года.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Куликовской, на участке от спуска Куликовского до дома №34 по ул. Куликовской будет запрещено с 8:00 до 20:00 14 и 15 апреля 2021 года.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами с использованием строительной техники в районе дома №32 по ул. Куликовской.
 
Объезд закрытого участка организовано по прилегающим улицам: ул. Дарвина, спуску Куликовскому и др.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, куликовская
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.04 Дороги и транспорт Трамваи №№ 16, 16А, 26, 27 временно изменят маршрут 09.04 Дороги и транспорт Троллейбус №46 временно не будет курсировать 09.04 Дороги и транспорт Утром в понедельник не стоит ждать 8-й трамвай на Плехановской
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 