29.03.2021 18:10

Трамвай №20 временно изменит маршрут движения

Движение трамваев по ул. Клочковской, на участке от пр. Победы до разворотного круга «Ул. Новгородская» будет запрещено с 10:00 до 15:00 30 и 31 марта.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами на контактной сети по ул. Клочковской.

На этот период трамваи будут курсировать так:



- часть: разворотный круг «Южный вокзал» - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - пер. Лосевский - пер. Пискуновский - Рогатинский проезд - ул. Клочковская - разворотный круг «Ул. Новгородская»;

- часть: разворотный круг «Пр. Победы» - пр. Победы - ул. Клочковская - разворотный круг «Малая Даниловка».