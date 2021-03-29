Трамвай №20 временно изменит маршрут движения

Движение трамваев по ул. Клочковской, на участке от пр. Победы до разворотного круга «Ул. Новгородская» будет запрещено с 10:00 до 15:00 30 и 31 марта.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами на контактной сети по ул. Клочковской.
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Удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Под влиянием поля повышенного давления в Харькове ожидается умеренно теплая и сухая погода.
Саввин день, 29 марта, в старину полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название Тележный день.
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