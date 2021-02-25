Главная Новости Дороги и транспорт С понедельника откроется движение по улице Донец-Захаржевского
25.02.2021  16:32   

С понедельника откроется движение по улице Донец-Захаржевского

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры ограничения связаны с реконструкцией нежилого здания.

Движение транспорта по ул. Донец-Захаржевского, на участке от пер. Мечникова до пл. Театральной, запрещено до 21:00 28 марта.

Объезд закрытого участка организован по ул. Сумской, ул. Пушкинской, пл. Театральной и пер. Мечникова.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, донец-захоржевского
 
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