С понедельника откроется движение по улице Донец-Захаржевского

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры ограничения связаны с реконструкцией нежилого здания.
Движение транспорта по ул. Донец-Захаржевского, на участке от пер. Мечникова до пл. Театральной, запрещено до 21:00 28 марта.
Объезд закрытого участка организован по ул. Сумской, ул. Пушкинской, пл. Театральной и пер. Мечникова.
День хорош, чтобы как следует заняться накопившимися делами. Тем не менее, звезды советуют не рубить с плеча, дав себе время все как следует взвесить.
В пятницу хмурое утро сменит ясный день, но вечером небо снова затянет облаками. Местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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