Трамвай №3 временно изменит маршрут движения

Движение трамваев по ул. Залютинской и ул. Полтавский Шлях, на участке от разворотного круга «Залютино» до ул. Евгения Котляра, будет запрещено с 9:30 до 14:30 25 и 26 февраля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети.
В связи с этим, движение трамвая №3 будет организовано следующим образом: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Конева - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал.
Достаточно противоречивый день. Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Именно в этот день наши древние предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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