24.02.2021 09:44

Трамвай №3 временно изменит маршрут движения

Движение трамваев по ул. Залютинской и ул. Полтавский Шлях, на участке от разворотного круга «Залютино» до ул. Евгения Котляра, будет запрещено с 9:30 до 14:30 25 и 26 февраля.



//gortransport.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети.



В связи с этим, движение трамвая №3 будет организовано следующим образом: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Конева - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал.