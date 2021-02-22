По улице Донец-Захаржевского до конца марта запрещено движение

Движение транспорта по ул. Донец-Захаржевского, на участке от пер. Мечникова до пл. Театральной, запрещено до 21:00 28 марта.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией нежилого здания.
Объезд закрытого участка организован по ул. Сумской, ул. Пушкинской, пл. Театральной и пер. Мечникова.
Звезды призывают к аккуратности в общении. Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.
Весь день в Харькове будет облачным. Временами небольшие осадки. Слабый туман. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
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