По улице Донец-Захаржевского до конца марта запрещено движение

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 22 февраля Звезды призывают к аккуратности в общении. Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 22 февраля Весь день в Харькове будет облачным. Временами небольшие осадки. Слабый туман. На дорогах гололедица.