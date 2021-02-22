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22.02.2021  11:25   

По улице Донец-Захаржевского до конца марта запрещено движение

Движение транспорта по ул. Донец-Захаржевского, на участке от пер. Мечникова до пл. Театральной, запрещено до 21:00 28 марта.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией нежилого здания.

Объезд закрытого участка организован по ул. Сумской, ул. Пушкинской, пл. Театральной и пер. Мечникова.

Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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