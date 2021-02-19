Полторы сотни снегоочистительных машин убирали дороги области

В течение суток проезд по дорогам местного и государственного значения обеспечивали 154 единицы спецтехники
К работам были привлечены 213 работников филиалов «Харьковского облавтодора».
Для обработки дорог использовано 227 куб. м противогололедных материалов и 10,6 т технической соли.
Проезд школьными и автобусными маршрутами по дорогам общего пользования обеспечен.
«Работники дорожных предприятий постоянно проводят мониторинг состояния проезда как патрульным обследованием, так и с помощью камер наблюдения. Параллельно с обработкой противогололедной смесью дорог наши подрядные организации проводят работы по очистке и обработке остановок общественного транспорта», - сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.
Утром 19 февраля в области осадков не наблюдалось.
Прекрасный день для того, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Однако важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков, слабый туман. На дорогах гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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