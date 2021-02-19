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19.02.2021  11:49   

Полторы сотни снегоочистительных машин убирали дороги области

В течение суток проезд по дорогам местного и государственного значения обеспечивали 154 единицы спецтехники

К работам были привлечены 213 работников филиалов «Харьковского облавтодора».

Для обработки дорог использовано 227 куб. м противогололедных материалов и 10,6 т технической соли.

Проезд школьными и автобусными маршрутами по дорогам общего пользования обеспечен.

«Работники дорожных предприятий постоянно проводят мониторинг состояния проезда как патрульным обследованием, так и с помощью камер наблюдения. Параллельно с обработкой противогололедной смесью дорог наши подрядные организации проводят работы по очистке и обработке остановок общественного транспорта», - сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

Утром 19 февраля в области осадков не наблюдалось.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  уборка снега, сад, харьков
 
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