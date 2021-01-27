27.01.2021 14:19

TruCAM не может удерживаться в руках, а должен быть стационарно вмонтирован - вывод суда!

Работники полиции остановили водителя за превышение скорости. Выйдя из автомобиля, водитель подчеркнул работникам полиции, что они не имеют права измерять скорость прибором TruCAM, держа его в руках. Отмечал, что для точного измерения скорости они должны закрепить прибор на стационарном неподвижном объекте.

Работники полиции проигнорировали замечания водителя и выписали ему постановление о привлечении к административной ответственности.

Водитель решил отстоять свою правоту в суде и в частности доказать, что скорость может измеряться этим прибором только в случае его надлежащего закрепления.

Суд первой инстанции согласился с доводами водителя и сделал вывод, что прибор TruCam при проведении фиксации скорости определенного транспортного средства не может содержаться инспектором полиции в руках, а должен быть стационарно встроенным.

Управления патрульной полиции с таким выводом суда не согласилось и обжаловало его в апелляционном суде.

Апелляционным судом учтены положения ст. 40 Закона «О Национальной полиции», которые предусматривают, что «полиция для обеспечения общественной безопасности и порядка может закреплять на форменной одежде, служебных транспортных средствах, монтировать / размещать по внешнему периметру дорог и зданий автоматическую фото- и видеотехнику ...».

Исследовав предоставленную полицией к материалам дела видеозапись, апелляционный суд установил, что действительно, в момент фиксации скорости видно значительное дребезжание прибора TruCam, что свидетельствует о проведении фиксации скорости автомобиля прибором Trucam с рук. Такая вибрация устройства, по мнению суда, может дать большую погрешность, нежели предусмотрено свидетельством о поверке, что ставит под сомнение зафиксированную скорость движения автомобиля, которым управлял водитель.

Учитывая вышеизложенные положения ст. 40 Закона «О Национальной полиции», суд согласился, что при проведении фиксации скорости определенного транспортного средства фото- и видеотехнику должна быть размещена в порядке, определенном указанной нормой Закона (стационарно встроенным способом). Зато ручное размещение средств фото- и видеотехники для измерения и фиксации скорости противоречит предписаниям ст. 40 названного Закона.

В то же время, суд отметил, что законодательно не определено иного способа и порядка использования лазерных измерителей TruCam работниками полиции, чем размещение исключительно в порядке ст. 40 Закона «О Национальной полиции» (Дело №157 / 703/20).

Таким образом, суд подробно проанализировал нормы закона и пришел к выводу, что прибор TruCam при проведении фиксации скорости определенного транспортного средства не может содержаться инспектором полиции в руках, а должен быть стационарно встроенным.

Если водитель является свидетелем того, как инспектор фиксирует скорость движения прибором TruCam, держа его в руках, он может сделать замечание работнику полиции и сообщить о необходимости соблюдения им требований ст.40 «О Национальной полиции»