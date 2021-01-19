19.01.2021 15:40

Оплачивать штрафы теперь можно в приложении Е-парковка

В городе продолжают совершенствовать систему городской парковки.

Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, теперь харьковчане могут оплачивать штрафы с помощью приложения «Е-парковка».

Кроме того, в приложении «Приват24» появилась возможность приобретать абонементы на оплату парковки на 30, 60 и 90 дней.

Также покупать абонементы можно в приложении «Е-парковка». Скачать приложение можно в «App Store» и «Google Play».

Напомним, что в Харькове провели реформу системы оплаты парковки. Оплатить услугу можно несколькими способами: с помощью мобильного приложения «Е-парковка» (можно выбрать место и время); через приложение «Приват24» в разделе «Транспорт/Авто»; с помощью смс-оплаты (оплата снимается с баланса счета); в терминалах для оплаты парковки (размещены на парковках возле Центрального рынка); по безналичному расчету на парковках возле Центрального парка культуры и отдыха имени Горького; через чат-бот @ParkingChatBot в «Telegram»; приобретя абонемент в киосках возле парковочных зон, в приложении «Е-парковка» и теперь в приложении «Приват24».