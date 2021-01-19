Главная Новости Дороги и транспорт Оплачивать штрафы теперь можно в приложении Е-парковка
19.01.2021  15:40   

Оплачивать штрафы теперь можно в приложении Е-парковка

В городе продолжают совершенствовать систему городской парковки.

 
Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, теперь харьковчане могут оплачивать штрафы с помощью приложения «Е-парковка».
 
Кроме того, в приложении «Приват24» появилась возможность приобретать абонементы на оплату парковки на 30, 60 и 90 дней.
 
Также покупать абонементы можно в приложении «Е-парковка». Скачать приложение можно в «App Store» и «Google Play».
 
Напомним, что в Харькове провели реформу системы оплаты парковки. Оплатить услугу можно несколькими способами: с помощью мобильного приложения «Е-парковка» (можно выбрать место и время); через приложение «Приват24» в разделе «Транспорт/Авто»; с помощью смс-оплаты (оплата снимается с баланса счета); в терминалах для оплаты парковки (размещены на парковках возле Центрального рынка); по безналичному расчету на парковках возле Центрального парка культуры и отдыха имени Горького; через  чат-бот @ParkingChatBot в «Telegram»; приобретя абонемент в киосках возле парковочных зон, в приложении «Е-парковка» и теперь в приложении «Приват24».
Источник:   ХГС
 Тэги:  парковка, е-парковка, штраф, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.01 Власть Харьковчан просят не парковать машины на улицах в случае снегопада 16.12 Власть Игорь Терехов: Неправильная парковка – это бич для Харькова - Facebook 14.12 Криминал и происшествия ВИДЕО: В Харькове автовладельца "наказали" необычным способом за неправильную парковку - Соцсети
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 