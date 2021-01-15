Более тысячи кубометров льда вывезли коммунальщики из Харькова

С городских дорог за 14 января коммунальные службы вывезли 1215 куб. м льда.
Об этом сообщили в КП «Дорремстрой».
Кроме того, на дороги было высыпано 91,5 т соли и 169,5 куб. м песчано-солевой смеси. Сейчас на улицах Харькова работают 49 единиц снегоуборочной техники.
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С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью, утром и днем без существенных осадков. К вечеру возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
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