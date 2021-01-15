15.01.2021 12:41

Более тысячи кубометров льда вывезли коммунальщики из Харькова

С городских дорог за 14 января коммунальные службы вывезли 1215 куб. м льда.

Об этом сообщили в КП «Дорремстрой».

Кроме того, на дороги было высыпано 91,5 т соли и 169,5 куб. м песчано-солевой смеси. Сейчас на улицах Харькова работают 49 единиц снегоуборочной техники.