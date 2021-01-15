Главная Новости Дороги и транспорт Более тысячи кубометров льда вывезли коммунальщики из Харькова
15.01.2021  12:41   

Более тысячи кубометров льда вывезли коммунальщики из Харькова

С городских дорог за 14 января коммунальные службы вывезли 1215 куб. м льда.

Об этом сообщили в КП «Дорремстрой».

Кроме того, на дороги было высыпано 91,5 т соли и 169,5 куб. м песчано-солевой смеси. Сейчас на улицах Харькова работают 49 единиц снегоуборочной техники.

Источник:   ХГС
 Тэги:  уборка, снег, техника, дорремстрой, лед
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.01 Дороги и транспорт В мэрии рассказали, сколько тонн соли высыпали на харьковских дорогах 13.01 Дороги и транспорт На дорогах Харькова работают более 140 снегоуборочных машин 08.04 Общество Почему спустили воду в купели в Саржином яру
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 