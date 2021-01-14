14.01.2021 11:47

В мэрии рассказали, сколько тонн соли высыпали на харьковских дорогах

1209 куб. м песчано-солевой смеси было высыпано на дороги Харькова за прошедшие сутки, 13 января.

Об этом сообщили в КП «Дорремстрой».

Также на дороги было высыпано 1282,5 т соли. Сейчас на улицах Харькова работают 55 единиц снегоуборочной техники.