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14.01.2021  11:47   

В мэрии рассказали, сколько тонн соли высыпали на харьковских дорогах

1209 куб. м песчано-солевой смеси было высыпано на дороги Харькова за прошедшие сутки, 13 января.

 
Об этом сообщили в КП «Дорремстрой».
 
Также на дороги было высыпано 1282,5 т соли. Сейчас на улицах Харькова работают 55 единиц снегоуборочной техники.
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  соль, дороги, харьков, уборка, снег
 
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