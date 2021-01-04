В Слесарном переулке ограничено движение транспорта

Движение транспорта в пер. Слесарном, на участке от ул. Гражданской до ул. Короленко, ограничено до 11 января 2020 года.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со строительством внешних инженерных сетей в пер. Слесарном.
Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе.
Африканским страстям сегодня лучше предпочесть что-нибудь более спокойное и семейное, не требующее от вас излишнего морального или физического напряжения – например, совместный поход в кино или в ресторан.
Облака в Харькове днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. В городе сухо, по области небольшие осадки. На дорогах гололедица.
Ученые, исследователи и просто любители научных экспериментов ежегодно отмечают день рождения великого англичанина.
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