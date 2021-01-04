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04.01.2021  16:19   

В Слесарном переулке ограничено движение транспорта

Движение транспорта в пер. Слесарном, на участке от ул. Гражданской до ул. Короленко, ограничено до 11 января 2020 года.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со строительством внешних инженерных сетей в пер. Слесарном.

Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе.

Тэги:  запрет движения, транспорт, харьков
 
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