04.01.2021 16:19

В Слесарном переулке ограничено движение транспорта

Движение транспорта в пер. Слесарном, на участке от ул. Гражданской до ул. Короленко, ограничено до 11 января 2020 года.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со строительством внешних инженерных сетей в пер. Слесарном.

Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе.