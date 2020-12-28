28.12.2020 17:41

В новогоднюю ночь пассажирский транспорт будет работать дольше - ХГС

Харьковский метрополитен в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать до трех часов утра.



//city.kharkov.ua

ак сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением в городе праздничных мероприятий по случаю встречи Нового года.

Кроме того, до 4:00 1 января по основным направлениям от станций метрополитена будут ходить трамваи, троллейбусы и автобусы, чтобы обеспечить подвоз пассажиров общественным транспортом.