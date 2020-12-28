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28.12.2020  17:41   

В новогоднюю ночь пассажирский транспорт будет работать дольше - ХГС

Харьковский метрополитен в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать до трех часов утра.


//city.kharkov.ua
 
ак сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением в городе праздничных мероприятий по случаю встречи Нового года.
 
Кроме того, до 4:00 1 января по основным направлениям от станций метрополитена будут ходить трамваи, троллейбусы и автобусы, чтобы обеспечить подвоз пассажиров общественным транспортом.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  транспорт, новый год, харьков
 
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