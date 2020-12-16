Харьковщина - среди лидеров использования средств Дорожного фонда – ХОГА

16.12.2020 11:03

По итогам 11 месяцев 2020 года наш регион занял второе место в рейтинге эффективного использования средств, выделяемых на ремонт местных дорог в рамках программы Президента «Большое строительство».

В настоящее время область использовала 95,25% средств фонда. При этом запланированные ремонтные работы выполнены в полном объеме, сейчас продолжаются лишь некоторые работы по содержанию и эксплуатации дорог.

«Всего в этом году Харьковская область получила из Дорожного фонда 1,2 млрд грн на ремонт дорог местного значения. Из них около 800 млн грн направлены на проведение текущего и капитального ремонта. В целом отремонтировано 76 км дорог», - рассказал заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Руслан Тихонченко.

Среди основных объектов ремонта - дороги Печенеги - Мартовое - Борщевая, Харьков - Липцы - Борисовка, Андреевка - Курган - Меловая, Старый Салтов - Приколотное, подъезд к поселку Березовке.

По сравнению с 2019 годом протяженность отремонтированных участков дорог была увеличена почти на 30%. Это позволило выполнять полноценные ремонты, а не «закапывать ямы».

«Важно, что благодаря системе электронных закупок удалось сэкономить существенные средства - около 100 млн грн. Сэкономленные деньги были направлены на ремонт дополнительных объектов», - уточнил Руслан Тихонченко.

Кроме того, около 30% Дорожного фонда направляются на эксплуатационное содержание автомобильных дорог. Это, прежде всего, работы по ликвидации аварийной ямочности: в этом году на местной сети ликвидировано почти 500 тыс. кв. м ямочности. Также это установка дорожных знаков, нанесение разметки, благоустройство, обработка дорог противогололедными материалами и тому подобное.

Также около 15% средств Дорожного фонда направлено на ремонт дорог коммунального значения.