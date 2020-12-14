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14.12.2020  12:14   

Интерсити из Киева опоздает из-за гололеда – Укрзалізниця

Погодные условия внесли коррективы в графики движения поездов


// Интерфакс

Из-заа сложных погодных условий и обледенения контактной сети возникли незначительные сбои в графике движения поездов, сообщили в Укрзалізниці.

Так, из-за непогоды поезд № 722/721 Киев - Харьков задерживается на 1:00 20 минут.

Железнодорожники делают все возможное для устранения последствий непогоды. Работают оперативные бригады по борьбе с обледенением контактного провода, – добавил перевозчик.

Тэги:  поезд, укрзалізниця, харьков
 
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