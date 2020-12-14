Интерсити из Киева опоздает из-за гололеда – Укрзалізниця

Погодные условия внесли коррективы в графики движения поездов
Из-заа сложных погодных условий и обледенения контактной сети возникли незначительные сбои в графике движения поездов, сообщили в Укрзалізниці.
Так, из-за непогоды поезд № 722/721 Киев - Харьков задерживается на 1:00 20 минут.
Железнодорожники делают все возможное для устранения последствий непогоды. Работают оперативные бригады по борьбе с обледенением контактного провода, – добавил перевозчик.
Секрет успеха этого дня прост: практичность и еще раз практичность. Вряд ли все будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.
Синоптики прогнозируют осадки в течение всего дня – дождь, мокрый снег, снег. Гололед, туман, видимость 200-500 м, днем налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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