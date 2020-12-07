07.12.2020 14:18

Игорь Терехов о новом троллейбусном маршруте в Жихарь: Думаю, этот маршрут будет востребован

Троллейбусный маршрут №49 запустили 7 декабря с ул. Университетской до ул. Кутаисской в поселке Жихарь.



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Среди первых пассажиров был первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его словам, в течение нескольких дней троллейбус будет курсировать в тестовом режиме, а потом на маршрут пустят 5-6 единиц с интервалом движения 15-20 минут.



«Летом на одном из приемов граждан, который проводил городской голова Геннадий Кернес, местные жители попросили организовать удобный транспортный маршрут в Жихарь. Это удаленный район, поэтому мы проанализировали логистику движения и приняли решение пустить туда троллейбус. Запустить обычный троллейбус в поселок довольно сложно, потому что для этого нужно было бы проложить туда контактную сеть. Поэтому мы решили использовать троллейбусы с автономным ходом. По расчетам, они будут около 20 километров проходить на аккумуляторах», - отметил Игорь Терехов.



Первый вице-мэр сообщил, что всего закуплено 50 таких троллейбусов, которые выйдут на новые маршруты.



«Следующий маршрут будет организован в Пятихатки, а позже - в микрорайон «Горизонт». Напомню, что в конце октября был открыт маршрут на Северную Салтовку, и сейчас он очень востребован. Думаю, этот маршрут тоже будет востребован жителями поселка Жихарь», - подчеркнул Игорь Терехов.



Отметим, что длина новых троллейбусов составляет 12 метров, вместимость - до 100 пассажиров. Часть маршрута троллейбус проходит с помощью контактной сети, а часть - на батареях. В троллейбусе предусмотрены условия для комфортной поездки людей с ограниченными возможностями: низкий пол, пандус, система наклона троллейбуса в правую сторону. Также в них есть кондиционеры, система отопления, зарядные устройства под USB-разъемы и валидаторы для оплаты «E-ticket».

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Игорь Терехов открыл новый троллейбусный маршрут в Жихарь