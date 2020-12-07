07.12.2020 10:32

Игорь Терехов открыл новый троллейбусный маршрут в Жихарь – РЕДПОСТ

Сегодня утром, 7 декабря, в тестовом режиме введен троллейбусный маршрут №49 «Жихарь (ул. Кутаисская) – ул. Университетская».



Фото: Василий Голосный

Пассажиром первого рейса нового маршрута стал первый вице-мэр Игорь Терехов.

Как сообщали в департаменте инфраструктуры, в тестовом режиме на маршруте будут работать два троллейбуса с возможностью автономного хода (на батареях, без контактной сети). По мере поступления новых троллейбусов и ввода их в эксплуатацию количество единиц на маршруте, в соответствии с пассажиропотоком, будет увеличиваться, а интервалы движения - сокращаться.