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07.12.2020  10:32   

Игорь Терехов открыл новый троллейбусный маршрут в Жихарь – РЕДПОСТ

Сегодня утром, 7 декабря, в тестовом режиме введен троллейбусный маршрут №49 «Жихарь (ул. Кутаисская) – ул. Университетская».


Фото: Василий Голосный

Пассажиром первого рейса нового маршрута стал первый вице-мэр Игорь Терехов.

Как сообщали в департаменте инфраструктуры, в тестовом режиме на маршруте будут работать два троллейбуса с возможностью автономного хода (на батареях, без контактной сети). По мере поступления новых троллейбусов и ввода их в эксплуатацию количество единиц на маршруте, в соответствии с пассажиропотоком, будет увеличиваться, а интервалы движения - сокращаться.

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Тэги:  терехов, троллейбус, харьков
 
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