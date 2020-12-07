Игорь Терехов открыл новый троллейбусный маршрут в Жихарь – РЕДПОСТ

Сегодня утром, 7 декабря, в тестовом режиме введен троллейбусный маршрут №49 «Жихарь (ул. Кутаисская) – ул. Университетская».
Пассажиром первого рейса нового маршрута стал первый вице-мэр Игорь Терехов.
Как сообщали в департаменте инфраструктуры, в тестовом режиме на маршруте будут работать два троллейбуса с возможностью автономного хода (на батареях, без контактной сети). По мере поступления новых троллейбусов и ввода их в эксплуатацию количество единиц на маршруте, в соответствии с пассажиропотоком, будет увеличиваться, а интервалы движения - сокращаться.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Возможны затяжные выяснения отношений в попытке докопаться до самой сути.
Погоду продолжит определять сибирский антициклон. Поэтому температурный фон ожидается ниже нормы на 2-3° С, а атмосферное давление будет на 12-14 гПа выше климатической нормы.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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