04.12.2020 19:20

С 7 декабря в Жихарь будет ходить троллейбус - ХГС

Троллейбусный маршрут №49 «Жихарь (ул. Кутаисская) - «ул. Университетская» вводится с 7 декабря в тестовом режиме.



city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Путь следования троллейбусного маршрута №49:

в сторону разворотного круга «ул. Университетская»:

- Жихарь (ул. Кутаисская) - Симферопольское шоссе - Мерефянское шоссе - пр. Гагарина - ул. Вернадского - пер. Подольский - ул. Кузнечная - ул. Университетская;

в обратном направлении:

- ул. Университетская - ул. Кузнечная - пер. Лопатинский - пер. Соляниковский - пер. Подольский - ул. Вернадского - пр. Гагарина - Мерефянское шоссе - Симферопольское шоссе - Жихарь (ул. Кутаисская).

Начало работы маршрута - в 5:30 (Жихарь), окончание - 22:51.

Как сообщили в департаменте, пока на маршруте будут работать два троллейбуса с возможностью автономного хода (на батареях, без контактной сети). По мере поступления новых троллейбусов и ввода их в эксплуатацию количество единиц на маршруте, в соответствии с пассажиропотоком, будет увеличиваться, а интервалы движения - сокращаться.