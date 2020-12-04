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04.12.2020  19:20   

С 7 декабря в Жихарь будет ходить троллейбус - ХГС

Троллейбусный маршрут №49 «Жихарь (ул. Кутаисская) - «ул. Университетская» вводится с 7 декабря в тестовом режиме.


city.kharkov.ua
Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры.
 
Путь следования троллейбусного маршрута №49:
 
в сторону разворотного круга «ул. Университетская»:
- Жихарь (ул. Кутаисская) - Симферопольское шоссе - Мерефянское шоссе - пр. Гагарина - ул. Вернадского - пер. Подольский - ул. Кузнечная - ул. Университетская;
 
в обратном направлении:
- ул. Университетская - ул. Кузнечная - пер. Лопатинский - пер. Соляниковский - пер. Подольский - ул. Вернадского - пр. Гагарина - Мерефянское шоссе - Симферопольское шоссе - Жихарь (ул. Кутаисская).
 
Начало работы маршрута - в 5:30 (Жихарь), окончание - 22:51.
 
Как сообщили в департаменте, пока на маршруте будут работать два троллейбуса с возможностью автономного хода (на батареях, без контактной сети). По мере поступления новых троллейбусов и ввода их в эксплуатацию количество единиц на маршруте, в соответствии с пассажиропотоком, будет увеличиваться, а интервалы движения - сокращаться.
 
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