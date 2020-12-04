04.12.2020 19:20
С 7 декабря в Жихарь будет ходить троллейбус - ХГС
Троллейбусный маршрут №49 «Жихарь (ул. Кутаисская) - «ул. Университетская» вводится с 7 декабря в тестовом режиме.
city.kharkov.ua
Об этом сообщили
в Департаменте инфраструктуры.
Путь следования троллейбусного маршрута №49:
в сторону разворотного круга «ул. Университетская»:
- Жихарь (ул. Кутаисская) - Симферопольское шоссе - Мерефянское шоссе - пр. Гагарина - ул. Вернадского - пер. Подольский - ул. Кузнечная - ул. Университетская;
в обратном направлении:
- ул. Университетская - ул. Кузнечная - пер. Лопатинский - пер. Соляниковский - пер. Подольский - ул. Вернадского - пр. Гагарина - Мерефянское шоссе - Симферопольское шоссе - Жихарь (ул. Кутаисская).
Начало работы маршрута - в 5:30 (Жихарь), окончание - 22:51.
Как сообщили в департаменте, пока на маршруте будут работать два троллейбуса с возможностью автономного хода (на батареях, без контактной сети). По мере поступления новых троллейбусов и ввода их в эксплуатацию количество единиц на маршруте, в соответствии с пассажиропотоком, будет увеличиваться, а интервалы движения - сокращаться.