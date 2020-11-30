На улицах Серповой и Коломенской до конца недели запрещено движение транспорта (ХГС)

Движение транспорта по ул. Серповой и ул. Коломенский, на участке от пр. Науки до ул. Бакулина, будет запрещено с 8:00 до 20:00 30 ноября, 2, 3 и 5 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтно-строительных работ по ул. Коломенской, 4.
Если вас осенила внезапная идея, стоит прислушаться к ней, даже если она на корню меняет все планы. Сегодня вы можете впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
В первый день зимы погоду на Харьковщине будет определять западная периферия мощного Сибирского антициклона, благодаря которому начнется снижение температуры.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
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