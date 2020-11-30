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30.11.2020  10:24   

На улицах Серповой и Коломенской до конца недели запрещено движение транспорта (ХГС)

Движение транспорта по ул. Серповой и ул. Коломенский, на участке от пр. Науки до ул. Бакулина, будет запрещено с 8:00 до 20:00 30 ноября, 2, 3 и 5 декабря.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтно-строительных работ по ул. Коломенской, 4.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим ул. Бакулина и пр. Науки.
Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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