30.11.2020 10:24

На улицах Серповой и Коломенской до конца недели запрещено движение транспорта (ХГС)

Движение транспорта по ул. Серповой и ул. Коломенский, на участке от пр. Науки до ул. Бакулина, будет запрещено с 8:00 до 20:00 30 ноября, 2, 3 и 5 декабря.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтно-строительных работ по ул. Коломенской, 4.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим ул. Бакулина и пр. Науки.