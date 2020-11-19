19.11.2020 13:18

ФОТО: На станциях «Университет», «Спортивная» и «Завод имени Малышева» заработает оплата банковской картой (ХГС)

Турникеты для бесконтактной оплаты проезда в Харьковском метрополитене заработают в пятницу, 20 ноября, на станциях метро «Университет», «Спортивная» и «Завод имени Малышева».



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, аппараты для оплаты проезда банковской картой будут установлены в вестибюле №1 на станции метро «Университет», в вестибюле №1 на станции «Спортивная» и в вестибюле №2 на станции метро «Завод имени Малышева».

Отметим, что система оплаты проезда в Харьковском метрополитене бановскими картами начала работать в сентябре. Турникеты для бесконтактной оплаты проезда уже есть на станциях метро «Госпром», «Метростроителей», «Архитектора Бекетова», «23 Августа» и «Ботанический сад». В течение четырех месяцев планируется установить по одному такому аппарату на всех станциях.



Напомним, что оплата проезда банковскими картами внедрена в рамках расширения системы «E-ticket». Проект реализуется Харьковским городским советом совместно с компанией «VISA», компанией-инвестором «Платежный центр» и АО «Ощадбанк», который обслуживает банковские транзакции. При этом средства из городского бюджета не выделялись.

