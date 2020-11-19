ФОТО: На станциях «Университет», «Спортивная» и «Завод имени Малышева» заработает оплата банковской картой (ХГС)

Турникеты для бесконтактной оплаты проезда в Харьковском метрополитене заработают в пятницу, 20 ноября, на станциях метро «Университет», «Спортивная» и «Завод имени Малышева».
Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, аппараты для оплаты проезда банковской картой будут установлены в вестибюле №1 на станции метро «Университет», в вестибюле №1 на станции «Спортивная» и в вестибюле №2 на станции метро «Завод имени Малышева».
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