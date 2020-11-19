Главная Новости Дороги и транспорт ФОТО: На станциях «Университет», «Спортивная» и «Завод имени Малышева» заработает оплата банковской картой (ХГС)
19.11.2020  13:18   

ФОТО: На станциях «Университет», «Спортивная» и «Завод имени Малышева» заработает оплата банковской картой (ХГС)

Турникеты для бесконтактной оплаты проезда в Харьковском метрополитене заработают в пятницу, 20 ноября, на станциях метро «Университет», «Спортивная» и «Завод имени Малышева».


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, аппараты для оплаты проезда банковской картой будут установлены в вестибюле №1 на станции метро «Университет», в вестибюле №1 на станции «Спортивная» и в вестибюле №2 на станции метро «Завод имени Малышева».

Отметим, что система оплаты проезда в Харьковском метрополитене бановскими картами начала работать в сентябре. Турникеты для бесконтактной оплаты проезда уже есть на станциях метро «Госпром», «Метростроителей», «Архитектора Бекетова», «23 Августа» и «Ботанический сад». В течение четырех месяцев планируется установить по одному такому аппарату на всех станциях.
 
Напомним, что оплата проезда банковскими картами внедрена в рамках расширения системы «E-ticket». Проект реализуется Харьковским городским советом совместно с компанией «VISA», компанией-инвестором «Платежный центр» и АО «Ощадбанк», который обслуживает банковские транзакции. При этом средства из городского бюджета не выделялись.
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  метро, оплата, карта, харьков, eticket
 
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