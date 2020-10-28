В четверг часть Конторской улицы будет непроездной (1562)

Движение перекроют для капремонта проезжей части.
Движение транспорта по улице Конторской, на участке от улицы Конева до улицы Ярославской, запрещается с 08.00 до 20.00 29 октября.
Объезд закрытого участка будет организован по улицам Рождественской, Полтавский Шлях, Конева и другим прилегающим улицам.
Все, к чему у вас лежит сегодня душа и руки, будет удаваться на удивление быстро и четко, да еще и с финансовой выгодой.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без существенных осадков.
28 октября 1944 года с территории Украины был изгнан последний солдат нацистского рейха.
влажность:
давление:
ветер: