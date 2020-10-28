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28.10.2020  14:31   

В четверг часть Конторской улицы будет непроездной (1562)

Движение перекроют для капремонта проезжей части.


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Движение транспорта по улице Конторской, на участке от улицы Конева до улицы Ярославской, запрещается с 08.00 до 20.00 29 октября.

Объезд закрытого участка будет организован по улицам Рождественской, Полтавский Шлях, Конева и другим прилегающим улицам.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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