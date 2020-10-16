16.10.2020 14:07

В Харькове подготовят пути для новых трамваев (Горсовет)

Для новых современных трамваев, которые будут выпускать на базе «Экополиса ХТЗ», в городе должны подготовить трамвайные пути.



// city.kharkov.ua

Об этом в эфире программы на «7-м канале» сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

По его словам, сначала будут отрабатываться отдельные маршруты, а потом, по мере поступления новых трамваев, - и остальные.

«Мы знаем, что если Геннадий Кернес и Александр Ярославский за что-то берутся, то доводят эту историю до конца. Александр Ярославский сказал, что планирует через два года выпустить первый трамвай харьковского производства. Поэтому сейчас мы будем активно уделять внимание тому, чтобы подготовить пути к приему состава такого класса», - сообщил Евгений Водовозов.

Он отметил, что за последние пять лет в городе реконструировали много трамвайных переездов, и эта работа продолжится. В частности, выполнен большой участок на ул. Плехановской, на путях в районе завода Шевченко, а сейчас в ремонте один из самых проблемных участков в городе - Балашовский мост.

«Есть планы на следующий год, но нужно смотреть, исходя из финансовых возможностей. Нас крепко в этом году подкосил финансово коронавирус, планы были намного больше. Но идем дальше по Московскому проспекту, часть которого уже реконструирована. Однозначно нужно ремонтировать улицу Морозова. Поэтапно очень много было сделано за последние годы, и будем продолжать более активными темпами», - подчеркнул Евгений Водовозов.



Напомним, что 13 октября состоялась презентация проекта харьковского трамвая, который будут выпускать на базе «Экополиса ХТЗ».