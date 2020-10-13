13.10.2020 19:36

Игорь Терехов принял участие в презентации проекта харьковского трамвая (Горсовет)

В «Экополисе ХТЗ» начинают разрабатывать харьковский трамвай.



//city.kharkov.ua

Презентация проекта состоялась сегодня, 13 октября 2020 года, возле будущего цеха финальной сборки на территории завода «ХТЗ».

В мероприятии приняли участие первый заместитель городского головы Игорь Терехов, президент группы «DCH» Александр Ярославский, гендиректор ХТЗ Андрей Коваль и директор ООО «Экополис Харьков» Виталий Баранников.

По оценкам экспертов, подвижной состав трамваев в Украине серьезно устарел: более 90% вагонов - старше 20 лет, более 50% - нуждаются в срочной замене. Как отметил гендиректор ХТЗ Андрей Коваль, новое производство современных низкопольных трамваев позволит закрыть потребности не только Харькова, но и всей Украины. Для этого будут привлечены современные технологии, компетенции и технические решения.

«Для проекта «Харьковский трамвай» мы привлекли инжиниринговую компанию из Чехии и уже готовы к старту работ. У нас есть конструкторская, строительная и производственная стадии, которые будут реализовываться параллельно. Думаю, опытный образец мы покажем через полтора-два года и после этого сможем обеспечивать город серийной продукцией. Пока что расчет на 50 вагонов в год, но, если емкость рынка увеличится, сможем нарастить мощности. Производство основных компонентов будет производиться на площадях ХТЗ. Позже на этой базе можно будет производить вагоны метро, электробусы. Проект реализуется в рамках общей концепции «Экополис ХТЗ» и станет первым его производством», - сообщил Андрей Коваль.

В свою очередь Александр Ярославский рассказал, что с предложением организовать производство харьковского трамвая к нему обратились мэр города Геннадий Кернес и его первый заместитель Игорь Терехов и оказали этому проекту всяческую поддержку.

«В рамках проекта «Экополис ХТЗ» мы в любом случае собирались строить производственные площадки. И когда руководители города предложили создать трамвай, мы согласились, потому что это необходимо для города. Абсолютно рациональное предложение. Когда вместе с городской властью мы уже реализовали в Харькове огромнейший проект - Евро-2012. Поэтому в том, что освоим производство трамваев, даже сомнений нет. Тем более, что этой продукцией будут пользоваться жители всей Украины», - сказал президент группы «DCH».

Как подчеркнул Игорь Терехов, сегодня в Харькове дан старт глобальному всеукраинскому проекту, и он очень важен, поскольку города, как правило, не могут позволить себе покупать дорогие иностранные трамваи.

«Развитие городского электротранспорта для нас очень важно, особенно трамвая, поскольку это самый экологичный вид транспорта. Да, мы не может себе позволить закупку иностранных трамваев из-за их дороговизны. Но наш трамвай будет дешевле. А еще это импульс для развития всей промышленности Харькова, поскольку такое производство даст рабочие места и достойные зарплаты. А главное, мы получим возможность в ближайшие годы обновить устаревший парк наших трамваев, и город обеспечит соответствующие заказы», - отметил Игорь Терехов.