16.10.2020 13:32

Известный лоукостер вычеркнул харьковский аэропорт из зимнего расписания (Lowcostavia)

Ирландский лоукостер Ryanair внес кардинальные изменения в зимнее расписание полетов из Украины.



//low-cost.expert

На корпоративном сайте авиакомпания сообщила о сокращении провозных емкостей до 40% по сравнению с прошлым годом. Как показывает анализ системы бронирования перевозчика, проведенный Lowcostavia.com.ua, на период зимней навигации (с конца октября до конца марта) в Ryanair останется лишь полеты из Киева, Львова и Одессы.



Из Харькова у Ryanair бло шесть направлений, изменения претерпели все рейсы. Восстановление полетов по 5 направлениям перенесли на марте 2021-го, полностью пропали из системы продажи авиабилеты на рейсы Харьков – Будапешт.



Список направлений Ryanair из Харькова:



Харьков – Вильнюс – отменено до 28 марта

Харьков – Варшава – отменено до 28 марта

Харьков – Краков – отменено с 16 октября 2020 до 29 марта

Харьков – Познань – отменено до 28 марта

Харьков – Будапешт – полностью отменено с 16 октября

Харьков – Милан (Бергамо) – отменено до 29 марта.