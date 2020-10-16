Известный лоукостер вычеркнул харьковский аэропорт из зимнего расписания (Lowcostavia)

Ирландский лоукостер Ryanair внес кардинальные изменения в зимнее расписание полетов из Украины.
На корпоративном сайте авиакомпания сообщила о сокращении провозных емкостей до 40% по сравнению с прошлым годом. Как показывает анализ системы бронирования перевозчика, проведенный Lowcostavia.com.ua, на период зимней навигации (с конца октября до конца марта) в Ryanair останется лишь полеты из Киева, Львова и Одессы.
Из Харькова у Ryanair бло шесть направлений, изменения претерпели все рейсы. Восстановление полетов по 5 направлениям перенесли на марте 2021-го, полностью пропали из системы продажи авиабилеты на рейсы Харьков – Будапешт.
Список направлений Ryanair из Харькова:
Харьков – Вильнюс – отменено до 28 марта
Харьков – Варшава – отменено до 28 марта
Харьков – Краков – отменено с 16 октября 2020 до 29 марта
Харьков – Познань – отменено до 28 марта
Харьков – Будапешт – полностью отменено с 16 октября
Харьков – Милан (Бергамо) – отменено до 29 марта.
День может оказаться продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.
Харьков ждут грибные выходные: с дождем и теплыми как для осени ночами.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
влажность:
давление:
ветер: