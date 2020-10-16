Главная Новости Дороги и транспорт Известный лоукостер вычеркнул харьковский аэропорт из зимнего расписания (Lowcostavia)
16.10.2020  13:32   

Известный лоукостер вычеркнул харьковский аэропорт из зимнего расписания (Lowcostavia)

Ирландский лоукостер Ryanair внес кардинальные изменения в зимнее расписание полетов из Украины.


//low-cost.expert

На корпоративном сайте авиакомпания сообщила о сокращении провозных емкостей до 40% по сравнению с прошлым годом. Как показывает анализ системы бронирования перевозчика, проведенный Lowcostavia.com.ua, на период зимней навигации (с конца октября до конца марта) в Ryanair останется лишь полеты из Киева, Львова и Одессы.

Из Харькова у Ryanair бло шесть направлений, изменения претерпели все рейсы. Восстановление полетов по 5 направлениям перенесли на марте 2021-го, полностью пропали из системы продажи авиабилеты на рейсы Харьков – Будапешт.

Список направлений Ryanair из Харькова:

Харьков – Вильнюс – отменено до 28 марта
Харьков – Варшава – отменено до 28 марта
Харьков – Краков – отменено с 16 октября 2020 до 29 марта
Харьков – Познань – отменено до 28 марта
Харьков – Будапешт – полностью отменено с 16 октября
Харьков – Милан (Бергамо) – отменено до 29 марта.

Источник:   Lowcostavia
 Тэги:  авиарейс, ryanair, отмена, харьков
 
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