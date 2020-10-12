Главная Новости Дороги и транспорт Харьковский горсовет просит руководство метро изменить график движения из-за ухудшения ситуации с COVID (suspilne.media)
12.10.2020  15:06   

Харьковский горсовет просит руководство метро изменить график движения из-за ухудшения ситуации с COVID (suspilne.media)

График движения метрополитена в Харькове должен быть изменен таким образом, чтобы на платформах не скапливались люди.


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Соответствующее поручение на совещании в Харьковском горсовете первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов дал директору КП "Харьковский метрополитен" Вячеславу Стаматину.

"Я тебя обязываю сейчас прямо, выйдя из этого зала, ты разработать график движения поездов с сокращенным интервалом, увеличивая количество поездов. Не надо, чтобы люди стояли и ждали платформах и скапливались", - сказал Терехов.

дополняется

Источник:   suspilne.media
 Тэги:  метро, харьков, поезд, движение, график
 
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