07.10.2020 09:13

Игорь Терехов: В Харькове пересматривают логистику транспорта (ВИДЕО)

Глобальное обновление городского электротранспорта, переход на производство собственных трамваев, закупка современных вагонов для подземки и строительства новых станций метро.



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Это первоочередные планы города по вопросам развития транспорта, отметил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов на встрече с коллективом частного акционерного общества "ФЭД".

Сейчас с частными перевозчиками муниципалитет ведет переговоры, особо подчеркнул первый вице-мэр.



«Сегодня назрела необходимость выстраивать по-новому логистику транспорта. Вы знаете, что мы уделяем огромное внимание сегодня развитию транспортной инфраструктуры. Мы закупили сегодня троллейбусы с автономным ходом, которые сразу пойдут на маршруты. Это нам позволить сегодня сэкономить на контактной сети и предоставить людям качественную услугу по перевозке. Мы сегодня работаем с метрополитеном, мы сегодня работаем по логистике именно автомобильного транспорта и городского электротранспорта и выстраиваем маршрутизацию таким образом, чтобы людям было удобно добираться на работу либо подвозить их к станциям метрополитена. Да, есть моменты, когда нам люди рассказывают что там или там недостаточно транспорта, поэтому вместе с транспортниками будем увеличивать количество таких маршрутов», – сообщил Игорь Терехов.



