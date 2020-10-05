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05.10.2020  19:11   

Во вторник на площади Свободы и Сумской запретят движение транспорта (Горсовет)

Запрет связан с проведением на пл. Свободы ритуала прощания с военнослужащими Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба, погибших в авиакатастрофе 25 сентября 2020 года.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера, и по ул. Сумской, на участке от ул. Жен Мироносиц до пр. Независимости, будет запрещено завтра, 6 октября, с 6:00 до 12:00 и с 9:00 до 12:00 соответственно.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на пл. Свободы ритуала прощания с военнослужащими Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба, погибших в авиакатастрофе 25 сентября. 
 
На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться через пр. Независимости.
 
В связи с этим маршрутные автобусы будут объезжать следующим образом:
 
Пл. Свободы:
 
- автобусы №20э, 65э, 119э, 217э, 296э: - ул. Сумская - пр. Независимости - ул. Науки и дальше по маршруту;
 
ул. Сумская:
 
- автобусы №20э, 119э, 202э, 217э: - пл. Конституции - пер. Мечникова - ул. Пушкинская - ул. Ярослава Мудрого - ул. Сумская и далее по маршруту.
 
Также с 9:00 до 12:00 будет запрещено движение троллейбусов по пл. Свободы и ул. Тринклера, на участке от пр. Независимости до пл. Свободы. В связи с этим, движение троллейбусов будет организовано следующим образом:
 
- троллейбус №2А: разворотный круг  «Пр. Победы» - пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки – ст. м. «Научная»;
 
- троллейбус №18: разворотный круг «Больница скорой помощи» - ул. Балакирева - ул. Деревянко - пр. Науки – ст. м. «Научная».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, катастрофа, харьков, запрет, прощание, падение самолета, смерть
 
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