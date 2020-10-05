05.10.2020 19:11
Во вторник на площади Свободы и Сумской запретят движение транспорта (Горсовет)
Запрет связан с проведением на пл. Свободы ритуала прощания с военнослужащими Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба, погибших в авиакатастрофе 25 сентября 2020 года.
//city.kharkov.ua
Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера, и по ул. Сумской, на участке от ул. Жен Мироносиц до пр. Независимости, будет запрещено завтра, 6 октября, с 6:00 до 12:00 и с 9:00 до 12:00 соответственно.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на пл. Свободы ритуала прощания с военнослужащими Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба, погибших в авиакатастрофе 25 сентября.
На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться через пр. Независимости.
В связи с этим маршрутные автобусы будут объезжать следующим образом:
Пл. Свободы:
- автобусы №20э, 65э, 119э, 217э, 296э: - ул. Сумская - пр. Независимости - ул. Науки и дальше по маршруту;
ул. Сумская:
- автобусы №20э, 119э, 202э, 217э: - пл. Конституции - пер. Мечникова - ул. Пушкинская - ул. Ярослава Мудрого - ул. Сумская и далее по маршруту.
Также с 9:00 до 12:00 будет запрещено движение троллейбусов по пл. Свободы и ул. Тринклера, на участке от пр. Независимости до пл. Свободы. В связи с этим, движение троллейбусов будет организовано следующим образом:
- троллейбус №2А: разворотный круг «Пр. Победы» - пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки – ст. м. «Научная»;
- троллейбус №18: разворотный круг «Больница скорой помощи» - ул. Балакирева - ул. Деревянко - пр. Науки – ст. м. «Научная».