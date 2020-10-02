02.10.2020 10:32

На улице Познанской до обеда запрещено движение (Горсовет)

Движение транспорта по ул. Познанской, на участке от пр. Юбилейного до дома №4 по ул. Познанской, запрещено сегодня, 2 октября, до 14:00.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением работ на линии электропередачи.

Объезд закрытого участка организован по свободной от работ проезжей части.