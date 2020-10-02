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02.10.2020  10:32   

На улице Познанской до обеда запрещено движение (Горсовет)

Движение транспорта по ул. Познанской, на участке от пр. Юбилейного до дома №4 по ул. Познанской, запрещено сегодня, 2 октября, до 14:00.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением работ на линии электропередачи.

Объезд закрытого участка организован по свободной от работ проезжей части.

Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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