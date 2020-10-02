На улице Познанской до обеда запрещено движение (Горсовет)

Движение транспорта по ул. Познанской, на участке от пр. Юбилейного до дома №4 по ул. Познанской, запрещено сегодня, 2 октября, до 14:00.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением работ на линии электропередачи.
Объезд закрытого участка организован по свободной от работ проезжей части.
Вместо споров постарайтесь найти общие интересы, установив личный контакт. Тогда возникшие симпатии склонят на вашу сторону гораздо лучше любых аргументов и доводов.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет облачно с прояснениями. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
Каждую первую пятницу октября отмечается пусть и неофициальный, зато международный праздник улыбок.
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