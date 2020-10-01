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01.10.2020  19:59   

Движение транспорта по улице Гоголя будет открыто в конце октября (Горсовет)

Ранее планировалось, что движение восстановят 30 сентября.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Гоголя, на участке от пл. Театральной до ул. Скрипника, запрещено до 30 октября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с плановой заменой участка теплотрассы.
 
Ранее планировалось, что движение восстановят 30 сентября.
 
На время работ объехать закрытый участок можно по улицам Чернышевской, Скрипника, Сумской, пл. Театральной и др.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков
 
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