01.10.2020 10:01

На улице Петра Свинаренко идет капитальный ремонт дороги (ХГС)

Капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Петра Свинаренко выполняют в Новобаварском районе.



// city.kharkov.ua

С такой просьбой местные жители обратились к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу.

Как сообщил инженер КП «Дорремстрой» Виталий Капленко, по ул. Петра Свинаренко всегда оживленное движение, потому что рядом расположено много многоэтажных домов, детские сады. Кроме того, автомобилисты часто объезжают по ней, когда есть заторы на соседних улицах.



По словам инженера, к капитальному ремонту дороги подошли основательно. Сейчас там выполняют необходимый комплекс подготовительных работ. Сначала на участке были переложены сети горячего водоснабжения и отопления, а сейчас работники КП «Харьковводоканал» меняют трубопроводы холодного водоснабжения.



«Здесь уже заменено около 120 погонных метров труб. Выполнен капитальный ремонт восьми смотровых колодцев из девяти. Как только будут завершены все работы, дорожники заасфальтируют проезжую часть», - сообщил Виталий Капленко.



По его словам, в ходе ремонта по ул. Петра Свинаренко также установят около 1 км бордюрного камня и отремонтируют около 1 тыс. кв. м тротуаров. Работы планируется завершить в ближайшие две недели.