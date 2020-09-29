29.09.2020 15:50

Днем во вторник и среду будет запрещен проезд по Серповой и Коломенской (Горсовет)

Ограничения связаны с проведением ремонтно-строительных работ на улице Коломенской, 4.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта по ул. Серповой и ул. Коломенской, на участке от пр. Науки до ул. Бакулина, будет запрещено с 8:00 до 20:00 30 сентября и 1 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтно-строительных работ на ул. Коломенской, 4.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по ул. Бакулина и пр. Науки.