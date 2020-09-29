Главная Новости Дороги и транспорт Днем во вторник и среду будет запрещен проезд по Серповой и Коломенской (Горсовет)
29.09.2020  15:50   

Днем во вторник и среду будет запрещен проезд по Серповой и Коломенской (Горсовет)

Ограничения связаны с проведением ремонтно-строительных работ на улице Коломенской, 4.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Серповой и ул. Коломенской, на участке от пр. Науки до ул. Бакулина, будет запрещено с 8:00 до 20:00 30 сентября и 1 октября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтно-строительных работ на ул. Коломенской, 4.
 
На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по ул. Бакулина и пр. Науки.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков
 
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