29.09.2020 14:49
В среду троллейбусы №19 и 24 изменят маршрут, а №20 не будет ходить (Горсовет)
Ограничения связаны с проведением капитального ремонта Юбилейного проспекта.
//city.kharkov.ua
Движение транспорта по пр. Юбилейном, на участке от разворотного круга троллейбусов до пр. Тракторостроителей при движении в сторону ул. Гвардейцев Широнинцев, будет запрещено с 8:00 до 20:00 30 сентября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением капитального ремонта пр. Юбилейного, на участке от ул. Гвардейцев Широнинцев до Салтовского шоссе.
Двустороннее движение будет организовано по свободной от выполнения работ проезжей части.
Кроме того, с 9:00 до 20:00 30 сентября будет запрещено движение троллейбусов по пр. Юбилейному, на участке от ул. Гвардейцев Широнинцев до разворотного круга «602 м/р».
В связи с этим троллейбусы будут курсировать следующим образом:
троллейбус №19: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный – разворотный круг «ст. м. «Академика Барабашова»;
троллейбус №24: ст. м. «Академика Барабашова» - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев – разворотный круг «Северная Салтовка»;
троллейбус №20: не ходит.