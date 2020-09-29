29.09.2020 14:49

В среду троллейбусы №19 и 24 изменят маршрут, а №20 не будет ходить (Горсовет)

Ограничения связаны с проведением капитального ремонта Юбилейного проспекта.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта по пр. Юбилейном, на участке от разворотного круга троллейбусов до пр. Тракторостроителей при движении в сторону ул. Гвардейцев Широнинцев, будет запрещено с 8:00 до 20:00 30 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением капитального ремонта пр. Юбилейного, на участке от ул. Гвардейцев Широнинцев до Салтовского шоссе.

Двустороннее движение будет организовано по свободной от выполнения работ проезжей части.

Кроме того, с 9:00 до 20:00 30 сентября будет запрещено движение троллейбусов по пр. Юбилейному, на участке от ул. Гвардейцев Широнинцев до разворотного круга «602 м/р».

В связи с этим троллейбусы будут курсировать следующим образом:

троллейбус №19: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный – разворотный круг «ст. м. «Академика Барабашова»;

троллейбус №24: ст. м. «Академика Барабашова» - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев – разворотный круг «Северная Салтовка»;

троллейбус №20: не ходит.