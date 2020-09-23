Главная Новости Дороги и транспорт В четверг троллейбусы №19 и 24 изменят маршрут, а №20 не будет ходить (Горсовет)
23.09.2020  17:58   

В четверг троллейбусы №19 и 24 изменят маршрут, а №20 не будет ходить (Горсовет)

Движение будет запрещено с 8:00 до 20:00 24 сентября 2020 года.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по пр. Юбилейному, на участке от Салтовского шоссе до пр. Тракторостроителей при движении в сторону ул. Гвардейцев Широнинцев, будет запрещено с 8:00 до 20:00 24 сентября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом пр. Юбилейного.ер 
 
Двустороннее движение будет организовано по свободной от выполнения работ проезжей части.
 
Кроме того, с 9:00 до 21:00 24 сентября будет запрещено движение троллейбусов по пр. Юбилейному, на участке от ул. Гвардейцев Широнинцев до разворотного круга «602 м/р».
 
В связи с этим троллейбусы будут курсировать следующим образом:
 
троллейбус №19: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный – разворотный круг «ст. м. «Академика Барабашова»;
 
троллейбус №24: ст. м. «Академика Барабашова» - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев – разворотный круг «Северная Сал
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, маршрут
 
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