23.09.2020 17:58

В четверг троллейбусы №19 и 24 изменят маршрут, а №20 не будет ходить (Горсовет)

Движение будет запрещено с 8:00 до 20:00 24 сентября 2020 года.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта по пр. Юбилейному, на участке от Салтовского шоссе до пр. Тракторостроителей при движении в сторону ул. Гвардейцев Широнинцев, будет запрещено с 8:00 до 20:00 24 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом пр. Юбилейного.ер

Двустороннее движение будет организовано по свободной от выполнения работ проезжей части.

Кроме того, с 9:00 до 21:00 24 сентября будет запрещено движение троллейбусов по пр. Юбилейному, на участке от ул. Гвардейцев Широнинцев до разворотного круга «602 м/р».

В связи с этим троллейбусы будут курсировать следующим образом:

троллейбус №19: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный – разворотный круг «ст. м. «Академика Барабашова»;

троллейбус №24: ст. м. «Академика Барабашова» - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев – разворотный круг «Северная Сал