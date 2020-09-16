В четверг по улице Морозова будет запрещено движение (Горсовет)

Движение транспорта по ул. Морозова, на участке от ул. Ковтуна до Юмтовского моста, будет запрещено с 8:00 до 20:00 17 сентября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтм проезжей части и тротуаров по ул. Морозова, на участке от ул. Плехановской до Юмтовского моста.
На время работ будет организовано двустороннее движение транспорта по свободной от выполнения работ полосе.
Сегодня окружающие не оценят новых проектов и инициатив. Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
16 сентября 1987 года подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.
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