16.09.2020 14:01

В четверг по улице Морозова будет запрещено движение (Горсовет)

Движение транспорта по ул. Морозова, на участке от ул. Ковтуна до Юмтовского моста, будет запрещено с 8:00 до 20:00 17 сентября.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтм проезжей части и тротуаров по ул. Морозова, на участке от ул. Плехановской до Юмтовского моста.

На время работ будет организовано двустороннее движение транспорта по свободной от выполнения работ полосе.