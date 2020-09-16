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16.09.2020  14:01   

В четверг по улице Морозова будет запрещено движение (Горсовет)

Движение транспорта по ул. Морозова, на участке от ул. Ковтуна до Юмтовского моста, будет запрещено с 8:00 до 20:00 17 сентября.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтм проезжей части и тротуаров по ул. Морозова, на участке от ул. Плехановской до Юмтовского моста.

На время работ будет организовано двустороннее движение транспорта по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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