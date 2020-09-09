У четвер на вулиці Дудинській обмежується рух транспорту, а тролейбус №27 змінить маршрут

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом проїжджої частини.
Эмоции будут перевешивать логику, так что вероятность ошибиться очень велика. При этом звезды в этот день склоняют к глобализму, так что и ошибки могут оказаться «с размахом».
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
9 сентября профессиональный праздник отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса – Международный день красоты.
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