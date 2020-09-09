Главная Новости Дороги и транспорт У четвер на вулиці Дудинській обмежується рух транспорту, а тролейбус №27 змінить маршрут
09.09.2020  17:58   

У четвер на вулиці Дудинській обмежується рух транспорту, а тролейбус №27 змінить маршрут

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом проїжджої частини.


//city.kharkov.ua
Рух транспорту по вул. Дудинській, на ділянці від вул. Полтавський Шлях до Григорівського шосе, буде обмежений з 9:00 до 18:00 10 вересня.
 
У цей період транспорт зможе рухатися вільною від виконання робіт смугою.
 
Також з 10:00 до 18:00 10 вересня буде припинений рух тролейбусів по вул. Холодногірській і вул. Дудинській, на ділянці від вул. Новий Побут до пр. Любові Малої.
 
У зв'язку з цим, рух тролейбуса №27 буде організований наступним чином: пр. Дзюби - пр. Ново-Баварський - вул. Китаєнка - пр. Любові Малої/вул. Планова - вул. Семінарська - вул. Велика Гончарівська - вул. Конєва - вул. Благовіщенська/вул. Коцарська - пл. Благовіщенська - узвіз Соборний - вул. Університетська - пров. Спартаківський - пл. Конституції.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение, запрет, харьков
 
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