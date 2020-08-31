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31.08.2020  14:04   

Трамваї №5 і 6 до кінця року не ходитимуть, а тролейбус №2 змінить маршрут

Рух трамваїв по пр. Московському, пл. Конституції, пл. Павлівській, на ділянці від пл. Захисників України до вул. Університетської, буде заборонено з 1 вересня до 31 грудня.


://city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з реконструкцією пр. Московського.

На цей період рух трамваїв буде здійснюватися так:

- трамваї № 5, 6: не ходять;

- трамвай №8: за своїм маршрутом, з розширенням режиму роботи (з 5:30 до 22:00) та скороченням інтервалів руху.

Також з 1 вересня до 31 грудня буде заборонено рух тролейбусів по вул. Броненосця «Потьомкін», вул. Богдана Хмельницького, пр. Московському, вул. Кооперативній, на ділянці від розворотного кола «станція метро «Захисників України» до пров. Короленка. У зв'язку з цим, тролейбус №2 курсуватиме так:

- частина маршруту №2: пр. Жуковського - вул. Академіка Проскури - Білгородське шосе - вул. Сумська - пр. Незалежності - пр. Науки - ст. м. «Наукова»;

- частина маршруту №2: пр. Перемоги - вул. Людвіга Свободи - вул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Незалежності - пл. Свободи.

Источник:   ХГС
 Тэги:  транспорт, ограничение, харьков, ремонт, движение, проезд
 
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