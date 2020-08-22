22.08.2020 10:40

На площади Конституции запрещается парковки транспортных средств.

На время празднования Дня города на центральной площади города и прилегающих переулках парковка запрещена.



://facebook.com

По информации Департамента инфраструктуры, с 09.00 до 11.00 часов 23 августа 2020 запрещается парковка транспортных средств на площади Конституции на участке от спуска Бурсацкого до пер. Спартаковского.