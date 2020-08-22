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22.08.2020  10:40   

На площади Конституции запрещается парковки транспортных средств.

На время празднования Дня города на центральной площади города и прилегающих переулках парковка запрещена.


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По информации Департамента инфраструктуры, с 09.00 до 11.00 часов 23 августа 2020 запрещается парковка транспортных средств на площади Конституции на участке от спуска Бурсацкого до пер. Спартаковского.

Источник:   1562
 Тэги:  парковка, ограничение, движение, харьков, транспорт
 
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