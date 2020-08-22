На площади Конституции запрещается парковки транспортных средств.

На время празднования Дня города на центральной площади города и прилегающих переулках парковка запрещена.
По информации Департамента инфраструктуры, с 09.00 до 11.00 часов 23 августа 2020 запрещается парковка транспортных средств на площади Конституции на участке от спуска Бурсацкого до пер. Спартаковского.
Это четвертый лунный день в знаке Зодиака Весы, который благоприятен для активных контактов и торговых операций. Принимая решения нужно избегать поверхностных суждений и необоснованного риска.
Днем и вечером небо в Харькове будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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