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19.08.2020  10:28   

Городской голова начал сессию горсовета с анонса новых троллейбусных маршрутов

Геннадий Кернес 19 августа на сессии горсовета анонсировал открытие в городе новых троллейбусных маршрутов.


://city.kharkov.ua

В частности, планируется в ближайшее время запустить такие маршруты:

  • Пятихатки - центр;
  • Жихарь - станция метро "Проспект Гагарина";
  • маршрут на Горизонт;
  • маршрут на Северную Салтовку;
  • маршрут из поселка Жихарь по пр.Льва Ландау.

По словам мэра, на маршрутах будут работать новые троллейбусы, котрые покупает Харьков.

Первая машина уже прибыла в город.

Источник:   ХГС
 Тэги:  транспорт, троллейбусы, харьков, кредит, европейский
 
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