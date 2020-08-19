Городской голова начал сессию горсовета с анонса новых троллейбусных маршрутов

Гороскоп по знакам зодиака на среду 19 августа В среду, 19 августа, малоэффективный день для коллективной работы, но благоприятный период для уединения и самоанализа. Это первый лунный день в знаке Дева, когда можно оценить прошлые поступки и построить планы на будущее.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 19 августа Днем облака в Харькове появятся на небе лишь только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Без осадков.