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12.08.2020  08:43   

Утром в метро стояли поезда: технический сбой (ВИДЕО)

Инцидент произошел на Холодногорско-заводской линии.


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12 августа, в 8:12 на перегоне между станциями «Дворец Спорта» и «Турбоатом» Холодногорско-заводской линии произошел сбой в движении из-за неисправности оборудования в электропоезде.

В 8:20 движение восстановлено.

Угрозы жизни и безопасности пассажиров не было, сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена.

Тэги:  метро, поезд, харьков
 
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