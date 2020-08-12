Утром в метро стояли поезда: технический сбой (ВИДЕО)

Инцидент произошел на Холодногорско-заводской линии.
12 августа, в 8:12 на перегоне между станциями «Дворец Спорта» и «Турбоатом» Холодногорско-заводской линии произошел сбой в движении из-за неисправности оборудования в электропоезде.
В 8:20 движение восстановлено.
Угрозы жизни и безопасности пассажиров не было, сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена.
Сегодня интуиция и творческий потенциал достигнут своего пика. То, что в другое время требует от вас больших усилий, сегодня может даваться с легкостью.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
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