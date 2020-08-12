Утром в метро стояли поезда: технический сбой (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 12 августа Сегодня интуиция и творческий потенциал достигнут своего пика. То, что в другое время требует от вас больших усилий, сегодня может даваться с легкостью.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 12 августа В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь.