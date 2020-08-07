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07.08.2020  14:02   

На Білгородському узвозі на місяць забороняється рух транспорту

Рух транспорту на Білгородському узвозі, на ділянці від вул. Шевченка до пров. Синельникова, буде заборонений з 8:00 10 серпня до 17:00 10 вересня.


// city.kharkov.ua
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з заміною ділянки теплотраси.

На цей період об'їзд закритої ділянки здійснюватиметься прилеглими вулицями.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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