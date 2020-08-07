На Білгородському узвозі на місяць забороняється рух транспорту

Рух транспорту на Білгородському узвозі, на ділянці від вул. Шевченка до пров. Синельникова, буде заборонений з 8:00 10 серпня до 17:00 10 вересня.
На цей період об'їзд закритої ділянки здійснюватиметься прилеглими вулицями.
Сегодня звезды обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад.
Синоптики обещают жаркие, солнечные выходные.
В первую пятницу августа отмечается Международный день пива – неофициальный праздник всех любителей и производителей этого напитка.
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