Главная Новости Дороги и транспорт У середу трамваї №23 і 26 курсуватимуть за іншим маршрутом
04.08.2020  14:36   

У середу трамваї №23 і 26 курсуватимуть за іншим маршрутом

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтними роботами на підстанції «Південкабель».


//city.kharkov.ua
Рух трамваїв по пр. Тракторобудівників та пр. Московському, від Салтівського шосе до розворотного кола «Південно-Східне», буде заборонений з 9:00 до 20:00 у середу, 5 серпня.
 
У цей час трамваї курсуватимуть так:
 
№23: розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - Салтівське шосе - розворотне коло «602 м/р»;
 
№26: парк ім. Горького - вул. Весніна - вул. Матюшенка - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників - Салтівське шосе - розворотне коло «602 м/р».
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение, запрет, харьков
 
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