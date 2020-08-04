У середу трамваї №23 і 26 курсуватимуть за іншим маршрутом

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтними роботами на підстанції «Південкабель».
Попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают. Хороший рецепт – с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
4 августа 1693 года монах-бенедиктинец Пьер Периньон представил братии игристое вино, которое стало прародителем современного шампанского.
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