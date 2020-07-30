30.07.2020 17:19

У суботу на перехресті вулиць Молочної та Плеханівської заборонять рух транспорту

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з реконструкцією трамвайного переїзду.



//city.kharkov.ua

Рух транспорту на перехресті вул. Молочна – вул. Плеханівська буде заборонено з 6:00 1 серпня до 6:00 2 серпня 2020 року.

Об’їзд закритої ділянки буде організований прилеглими вулицями: Богдана Хмельницького, пл. Героїв Небесної Сотні, пр. Гагаріна, пров. Золотим, вул. Польовою, пр. Московським, пров. Власівським та ін.

На час робіт автобус №211е об’їжджатиме закриту ділянку наступним чином:

при русі в бік вул. Власенка: - вул. Молочна – вул. Руставелі – пл. Героїв Небесної Сотні – пр. Гагаріна – вул. Гольдбергівська і далі за маршрутом;

при русі в бік Салтівки: - вул. Гольдбергівська – пр. Гагаріна – пл. Героїв Небесної Сотні – пр. Московський – вул. Богдана Хмельницького – вул. Молочна - пл. Захисників України і далі за маршрутом.

Крім того, у цей же час буде заборонено рух трамваїв по вул. Гольдбергівській та вул. Молочній, на ділянці від пров. Рибасівського до пр. Московського, вул. Плеханівській, на ділянці від вул. Молочної до вул. Молодої Гвардії. Тому трамвай №27 курсуватиме так:

- розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - пр. Московський - вул. Кошкіна/вул. Морозова - вул. Плеханівська - парк Машинобудівників.